Erdoğan: NATO Zirvesi Ankara'ya güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı