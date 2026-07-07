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Erdoğan: NATO Zirvesi Ankara'ya güç katacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "NATO Zirvesi'nin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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