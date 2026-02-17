Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını vurgulamak istiyorum" dedi. - ADDİS ABABA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı