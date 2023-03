Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşener'e tepki gösterdi: Meral Hanım beni kendinle uğraştırma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde yapılan konutlardan bahsettiği sırada Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

"ÇIKMIŞ İNŞAATLARA 'ÇUKUR' DİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İP'in Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor.

"BENİ KENDİNLE KONUŞTURMA"

Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ zaten kendini ispatlamış. Zemine özellikle dikkat ediyoruz. Kullanılan temeller kaya. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Dikkat et beni kendinle de uğraştırma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle bnu hafta pazartesi günü son olarak Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın kaybettiğimiz vatandaşımız var. Onlar bizim inancımızda şehitler safındadır, Peygamberimize komşudur. Onları yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canları yanmış vaziyette. Onların acısını bir nebze paylaşabilirsek ne mutlu bize. Bu cuma Gaziantep'te olacağız. Cumartesi günü de Elazığ'da olmayı planlıyoruz. Yeni inşa edeceğimiz konutların temel atma törenlerini gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Sadece şahsım değil Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı planlıyoruz.

"850 BİN UZVUNU KAYBETMİŞ EVLADIMIZ VAR"

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 bin ayak, kol, kaybetmiş kardeşlerimiz evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vs. yapıyoruz. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş aynı anda anne babasını da kaybetmiş olanlar var. Protezlerde bile en kalitelisi aranıp bulunacak."