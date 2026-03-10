Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin temini için Türkiye’nin elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.
- Görüşmede İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına engel olmaması gerektiği ve müzakerelerin hızla sürdürülmesinin faydalı olacağı belirtildi.
- Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğu ve enerji altyapıları ile limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin güven tesisine katkı sunabileceği ifade edildi.
İRAN'DAKİ SÜREÇ VE UKRAYNA'DAKİ BARIŞ ARAYIŞLARI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.
KARADENİZ'DEKİ SEYRÜSEFER EMNİYETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.