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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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