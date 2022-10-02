Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Manifestomuzun adı ne? Türkiye yüzyılı. Artık buna çalışacağız" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'de konuştu. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Çevrim Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.