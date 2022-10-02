Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılı inşa edebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Manifestomuzun adı ne? Türkiye yüzyılı. Artık buna çalışacağız"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'de konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Çevrim - Politika