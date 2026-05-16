Haberler

Mersin'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Mersin'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Mayıs-30 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Ateş yakma, mangal, havai fişek ve anız yakma gibi faaliyetler de yasak kapsamına alındı.

MERSİN'de yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla 15 Mayıs-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; karar kapsamında izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver gibi ekipmanların kullanılması da yasaklandı. Ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı materyallerin kullanımı da yasak kapsamına alındı. Anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına izin verilmeyeceği belirtilirken; orman içi ve bitişiğinde kıvılcım çıkarabilecek kaynak makinesi, spiral gibi ekipmanların açık alanda kullanımı da yasaklandı. Zorunlu çalışmaların yalnızca gerekli önlemler alınarak ve orman idaresinin bilgisi dahilinde yapılabileceği bildirildi. Alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak