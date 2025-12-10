Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere 11-12 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir" dedi.

title