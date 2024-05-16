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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti. Karar, Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 tarihli sayısında yer aldı. 4 yıl boyunca görev yapacak olan Şentürk, 37 turda tamamlanan Yargıtay Başkanlığı seçiminde adaylıktan çekilerek düğümün çözülmesinde önemli rol oynamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıtay'ın 37 turda tamamlanan başkanlık seçiminde 35. turdan sonra çekilen Şentürk, düğümün çözülmesinde kritik bir adım atmıştı.

SEÇİMDE 2. OLMUŞTU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla; Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu olmuştu.

Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 gün içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilmesi bekleniyordu. Erdoğan, göreve Muhsin Şentürk'ü seçti. Şentürk, 4 yıl görev yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan Muhsin Şentürk Yargıtay Hukuk Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Adam:

Adalete güven kaldımı ?

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Özcan Özcan:

adaleti ve kalkınmayı getirmek için geldiler.İkisini de mahvettiler.

4
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Adam:

Kıdem tazminatı davası kaç yıl sürer ?

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3
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