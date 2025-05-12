Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının hedef gösterilmesi büyük bir sorumsuzluktur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, hele hele meydanlarda yuhalatılması yanlış olduğu kadar büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan, "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin en önemli prensibi 'Devlet ebed müddet' olarak tarif ettiğimiz devamlılıktır. Devlet anlayışımızın bu devamlılığı ise iki umde üzerine bina edilmiştir. Bunlardan ilki, eşrefi mahlukat olan insana atfedilen önemdir. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü işte bu hakikatin altını çizmektedir. İkincisi ise hiç şüphesiz mülkün temeli olarak gördüğümüz adalettir. Çünkü bizim inancımızda varlık, adalet üzerine yaratılmıştır. Miyar ve mizan adalet üzerine kurulmuştur. Bu yönüyle adalet, hikmeti ilahinin yeryüzünde tecelli etmesi, dirlik ve düzenin ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük bir sapma, tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Her bir vatandaşımızın hak ve hukukunun korunup gözetilmesi, güçsüzün güçlüğe asla ezdirilmemesi bu bakımdan son derece önemlidir" dedi.

'DEVLET ADALETLE HÜKMEDERSE DEVLETTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devletinin en temel ilkelerinden birinin idarenin denetimi olduğunu, Danıştay'ın 150 yıldır bu hayati görevi ifa ettiğini belirterek, "Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Zira, devletin alametifarikası adalettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen, haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite, varlığını sürdüremez. Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru, güveni, barışı, demokrasi ve istikrarı tesis edemezsiniz. Gerek adli gerekse idari yargıda görev yapan hakim ve savcılarımız milletimizin geleceği, huzuru ve esenliği adına çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. İbn Haldun, 'basiret gözüyle bakan kimse adaletli ölçüyü bulur' diyor. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatleri doğrultusunda karar veren yargı mensuplarımızın bu bilinç ve vazifelerini icra etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNİ EGEMEN KILDIK'

Erdoğan, etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adaletin, hükümetlerinin önceliklerinin en başında olduğuna işaret ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep bunun için çalıştık. Yargı sisteminin güçlendirilmesi ve daha işlevsel bir zemine oturtulması için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yasa ve anayasa değişikliklerini, reform ve strateji belgelerimizle destekledik. Adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza en üst seviyede sunulması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak, yıllarca insanımızı bizar eden üstünlerin hukukunu milletimizin de desteğiyle geride bıraktık, yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık. Geçmişte adalet dairesinin merkezi bazılarına daha yakındı, biz bunu herkese eşit mesafeye getirmeyi başardık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine 15 Temmuz ihaneti sonrası olduğu gibi milletin iradesine kasteden darbecilere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. Hak arama yollarını alabildiğine genişlettik. Yeni kurumlar ihtiyaç ettik" dedi.

'ADALET HİZMETLERİMİZİ GÜNDEN GÜNE İYİLEŞTİRDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 23 yılda fiziki ve teknik altyapıdan, temel hak ve özgürlüklere, temel kanun ve mevzuat değişikliklerinden ceza infaz sistemine, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden, kurumsal değişikliklere, icra ve iflas sisteminden adli sicil işlemlerine, yargıda hedef sürelerden özlük haklarına çok geniş bir yelpazede adalet hizmetlerimizi günden güne geliştirdik, iyileştirdik, tahkim ettik. Danıştay'ın üye sayılarını artırdık. Hakim ihtiyacını karşıladık. Yardımcı personel sorununu çözdük. Danıştay'ımızı 2012'de yeni hizmet binasına, 2023'te yeni sosyal tesisine kavuşturduk. İdari yargıdaki mahkeme sayısını yüzde 60 oranında artırarak önemli bir eşiği daha geride bıraktık. 2002'de 146 olan idari yargıdaki faal ilk derece mahkemelerinin sayısını 233'e yükselttik. Hataları asgari seviyeye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı önleyecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. Böylece Danıştay'ımızın iş yükünü önemli ölçüde azaltırken uyuşmazlıkların daha kısa sürede çözülmesini temin ettik. İdari yargı teşkilatımızı güçlendirmek için burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha pek çok yeniliği değişikliği düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

Erdoğan, 23 Ocak'ta açıkladıkları 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi ile tüm çalışmaları bir adım daha öteye taşıdıklarını söyleyerek, "Son dönemde milletimizi en fazla rahatsız eden 'cezasızlık' algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeleri kamuoyumuzla paylaştık. Şu konuda son derece kararlıyız; 'Yapanın yanına kar kalıyor' türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Hukuka, nizama, kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması noktasında kararlıyız. Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten, üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'SU UYUR, FETÖ'NÜN SİNSİ HÜCRELERİ UYUMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlete, millete ve demokrasiye pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ'yle mücadelenin güçlenerek devam edeceğini belirterek, "'Su uyur ama FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz', gerçeği örgüte yapılan her operasyonla kendisini bir kez daha hatırlatıyor. FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize özellikle de devletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Yargımız FETÖ'nün nasıl büyük bir tehdit, nasıl habis bir yapı olduğunu en iyi bilen devlet organlarımızdan biridir. Unutmayalım ki tarih ibret alınmazsa tekerrür eder. Yakın geçmişte yaşadığımız acıların ve ihanetlerin tekrarının önüne ancak akılla, dirayetle, tecrübeyle ve tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü milletimize, devletimize ve umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış yüz milyonlarca mazluma karşı görevlerimizi ihmal etmiş oluruz. Bu konuda güvenlik ve istihbarat birimlerimiz gibi yargımızın da gereken dikkat, teyakkuz ve hassasiyeti göstermeyi sürdüreceğine inanıyorum" dedi.

'KİMSE YARGI MERCİLERİNE PARMAK SALLAYAMAZ'

Erdoğan, yargı mensuplarının hedef gösterilmesini eleştirerek, "Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi hele hele meydanlarda yuhalatılması yanlış olduğu kadar büyük bir sorumsuzluktur. Yargı mercilerinin baskı altına alınmasının hiçbiri ve bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun, halkın huzuruna herkes Anayasa ve yasalar çerçevesinde, hukukun sorunsuz işlemesine, suç varsa hesabının mutlaka sorulmasına yardımcı olmalıdır. Elbette nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir; ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz. Bugüne kadar hükümetimizin tasarrufları konusunda yargı organlarıyla aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarında tavrımız hep bu yönde oldu. Kararlarını tenkit etsek dahi yargı mensuplarımızı ve organlarımızı daima ayrı bir yerde tuttuk. Güncel tartışmalarla ilgili aynı özeni gösteriyoruz. Kamuoyunun gözünü ve kulağını çevirdiği herkesin de aynı itinalı üslupla hareket etmesini ümit ve arzu ediyorum" dedi.

Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapmak hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda, birikiminden, tecrübesinden, vizyonundan ve rehberliğinden en fazla istifade edeceğimiz kurumlarımızdan biri hiç şüphesiz Danıştay'ımız olacaktır. Özellikle iç kalemizin güçlendirilmesine yönelik attığımız adımlarda devletimizin tüm birimleri gibi sizlerin de desteğine güvendiğimizi sizlerin de yapıcı katkılarınızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.