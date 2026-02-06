Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nin ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve beraberindekiler ile Osmaniye'de depremzede Solak ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'deki tören sonrası Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu. Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN'A BAHÇELİ VE KURTULMUŞ İLE BAKANLAR EŞLİK ETTİ

Erdoğan'a ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Politika
