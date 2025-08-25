Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den 'Araları açık' dedikodularını bitiren pozlar

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ı ziyaret ederek etkinliklere katıldı. Ahlat Mesire Alanı'ndaki programda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız" ifadelerini kullandı.

DEDİKODULARI BİTİREN KARELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Son dönemlerde aralarında fikir ayrılığı olduğu iddiaları gündemdeyken, iki liderin samimi sohbeti dikkat çekti. Objektiflere yansıyan karelerde Erdoğan ve Bahçeli'nin neşeli halleri öne çıktı.

KABRİSTANDA DUA ETTİLER

Programın ardından Erdoğan ve Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti. İki lider, şehitlerin mezarları başında dua ederek birliktelik mesajı verdi.

İşte o anlardan kareler;