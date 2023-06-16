Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Cami'nin yenilenmesi hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Cami'nin tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendiğini ve İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerle işlediklerini söyledi. Ayrıca son 21 yılda İstanbul'a yapılan kamu yatırımlarının toplam tutarının 812 milyar lirayı geçtiğini belirtti.