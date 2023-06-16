Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Cami'nin yenilenmesi hakkında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vaniköy Cami'nin tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendiğini ve İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerle işlediklerini söyledi. Ayrıca son 21 yılda İstanbul'a yapılan kamu yatırımlarının toplam tutarının 812 milyar lirayı geçtiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Vaniköy Cami): "Camiimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi"
"Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz"
"Son 21 yılda İstanbul'a yaptığımız kamu yatırımlarının toplam tutarı güncel rakamlar ile 812 milyar lirayı geçiyor"
"İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz"
"Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkaracağız"