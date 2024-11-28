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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said'i Resmi Törenle Karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i resmi bir törenle karşıladı. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvarilerin karşılamasıyla başladı. İki lider, milli marşlar eşliğinde ve top atışlarıyla karşılandı. Törende Türkiye ve Umman bayrakları önünde poz veren Erdoğan ve El Said, ikili görüşmelerin ardından önemli anlaşmalar imzalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı El Said'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i resmi törenle karşıladı.

Konuk Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, El Said'e protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Said'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. El Said Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve El Said, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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