Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'dan ayrıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan'ı, Özel Sultanlık Havaalanı'ndan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı temsilen kardeşi Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Shihab bin Tarık Al Said ile Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Umman'dan ayrıldı.

