Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe 8 liderle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti. 8 LİDERLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan

Lübnan Başbakanı Necip Mikati

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Kurban Bayramı Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe 8 liderle görüştü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.