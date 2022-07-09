Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe 8 liderle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.
8 LİDERLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı:
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi
- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan
- Lübnan Başbakanı Necip Mikati
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan
- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika