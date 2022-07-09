Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe 8 liderle görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Peş peşe 8 liderle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

8 LİDERLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği liderler şöyle sıralandı:

  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi
  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
  • Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan
  • Lübnan Başbakanı Necip Mikati
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan
  • Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİ

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Kurban Bayramı Politika Haberler

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