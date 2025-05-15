Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren ve heyetlerini takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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