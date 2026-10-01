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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin milli menfaatlerinde, milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda, siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir"

Kaynak: AA