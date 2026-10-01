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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ayarlarının bozulması, siyasetin işine yaramaz, sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ayarlarının bozulması, siyasetin işine yaramaz, sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ayarlarının bozulması, siyasetin işine yaramaz, sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar"

Kaynak: AA
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