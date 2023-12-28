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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı ve eski milletvekilini hastanede ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ile eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, eski milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ile eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca, eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ı da hastanede ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türk Metal Sendikası Recep Tayyip Erdoğan Pevrul Kavlak Politika Haberler

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