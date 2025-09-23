Erdoğan: Zulme rıza göstermeyin

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin." dedi.

Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Rockefeller Center'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, özellikle son dönemde İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Siyasi yelpazenin uçlarında barınan marjinal fikirlerin sosyal medyanın da etkisiyle daha geniş kitlelere erişebildiğini belirten Erdoğan, "Bu tehlikeli eğilimlerin, burada yaşayan ve Amerika ile bütünleşen kardeşlerimizi ürküttüğünün farkındayız. Sizin, kültürünüzü, inancınızı ve medeniyet değerlerinizi hiçbir kaygı duymadan yaşamayı sürdürebilmeniz bizim için çok mühim. Amerika, inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika'nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefret söylemlerinden beslenenlerin azınlıkta kalması ve siyasete nüfuz edememesi için herkese görevler düştüğüne işaret etti.

Amerika'daki Müslüman toplumuna ve Türk vatandaşlarına güvendiğini vurgulayan Erdoğan, "Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum. Türkler dahil Amerikalı Müslümanların, İslam'ın kardeşlik, adalet, barış ve dayanışma mesajlarını daha etkin şekilde Amerikan kamuoyuyla paylaştığını görüyorum. Bu çabalarınızı artırarak sürdürmenizi özellikle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk toplumunun değerli mensuplarının memleketlerine olan vefa, gayret ve azimlerinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

ABD'deki Türk vatandaşlarının, ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda gösterdiği çabaları yakından takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye'yi on yıllardır meşgul eden, binlerce canımıza, 100 milyarlarca dolar kaynağımıza mal olan, huzur ve kardeşliğimizi hedef alan terör belasıyla mücadele, bunların en önemlileri arasında yer alıyor. Pensilvanya'daki elebaşının da ölmesiyle FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı. Ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Amerika'da Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten gruplar ve lobiler de bulunuyor. Bu yapılar Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız oldukları gibi sizin de buralarda başarılı olmanızı istemiyorlar. Tek dayanakları Türkiye karşıtlığı olan bu odakların kimler olduğunu, kimlere taşeronluk yaptıklarını hepimiz biliyoruz."

"Değerlerimiz ve endişelerimiz etrafında kenetlenmemiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hakkı haykırdıkça, bölgesinde barışı ve adaleti savundukça, Gazze başta olmak üzere mazlumlara sahip çıktıkça, Türkiye'yi ve şahsını susturmaya, yıldırmaya yönelik kampanyaların arttığına dikkati çekti.

Bu kampanyalara prim vermeyeceklerini, baskılara da asla teslim olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa, hiç boşuna beklemesin. Bizi, doğruları cesaretle dillendirmekten hiçbir güç, lobi, dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha ifade ediyorum. Biz, yalnızca rükuda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Bunun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz. Yıpratma kampanyaları karşısında Türk-Amerikan toplumunun dayanışma içerisinde hareket etmesi, ihtiyaçtan öte zarurettir. Farklılıklarımızı mesele etmek yerine, ortak değerlerimiz ve endişelerimiz etrafında kenetlenmemiz gerekiyor. Bir olacağız, birlik olacağız, omuz omuza hareket edeceğiz. Toplu vuran yürekleri topun sindiremeyeceğini akıllarımızdan bir an olsun çıkarmayacağız. Bu istikamette atacağınız her adımda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Rabbim birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daim eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından günün anısına hediye takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)