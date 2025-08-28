Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teknofest Mavi Vatan" açılış töreninde İstanbul'da konuştu. Savunma sanayinin önemine vurgu yapan Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin daha büyüğünün yapılacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİZLERE BAKINCA ORUÇ REİS'İ HATIRLIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Dün üç gurur verici adım attık. Aselsan'ın yeni tesislerinde Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık. İçi boş sloganlarla önemli günleri geçiştirmiyoruz. Her açıdan dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Tüm gençlerimizin "Zafer Haftasını" tebrik ediyorum. Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu ülke bize aziz şehitlerimizin armağanıdır. Şu anda bu armağana sahip çıkan bir gençlik görüyorum.

Sizlere bakınca Oruç Reis'i, Piri Reis'i hatırlıyorum. Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime hamd ediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan Programında emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Programın ülkemiz, milletimiz ve siz gençler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. TEKNOFEST yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimize ayrı ayrı başarılar diliyorum.

"SAVUNMA SANAYİİ DESTAN YAZIYOR"

İnancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayisine bakıyor. Savunma sanayii destan yazıyor. Her alanda kelimenin tam anlamıyla destan yazıyoruz. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar. Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz nasıl ezilenlere inanç aşılamışsa bugün de savunma sanayimiz mazlumlara cesaret veriyor.

"SAVARONA'YI ASLINA SADIK KALARAK YENİLEDİK"

Nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Olmaz diyenlere, yapamazsınız diyenlere kulak asmadık. Pazar günü İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in "Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim" dediği yatını burada yakından görebileceksiniz.

"TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ İNŞA EDECEĞİZ"

Bununla kalmayacağız. Bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu ziyarete açık olacak. Bununla da sınırlı kalmayacağız TCG Anadolu'nun daha büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz. Bunun yanı sıra İHA'larımızın yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ DOLU DİZGİN GELİYOR"

Biz savunma sanayimizi güçlendirirken genç kuşakların teknolojiye ve inovasyona ilgisini de artırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'ler de bu konuda öne çıkıyor. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. 2025 yılında 2 TEKNOFEST tertip ettik. Gerçekleştirilen yarışmalara 1,2 milyona yakın yarışmacı başvuru yaptı. TEKNOFEST gençliği bentleri tek tek yıkarak dolu dizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya daha fazla merak sarıyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları hayal kurmaktan asla vaz geçmiyor.

Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Gelecek sizin Türkiye sizin. Hatta tüm dünya sizin. Sığ sularda bile yüzmekten acizlerin sizlere hudut çizmesine asla izin vermeyin, büyük düşünün, büyük hedefler belirleyin ve yorulmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özüne dönün, adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. En büyük eserimizi olarak terörsüz Türkiye'yi sizler için hayata geçireceğiz."