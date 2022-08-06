Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik" -"Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik"

-"Bundan 3 yıl önce Bilişim Vadisi'ni açtığımızda buranın bilişim üssü olacağını ifade etmiştim. Aradan geçen zamanda vadimizin bu hedeflerine adım adım yürüdüğünü görüyoruz"

-"Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanı ile ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme merkezidir. Milli Teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor"

-"Güzel işler yapanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmek bizim geleneğimizin mirasıdır"

-"Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, yenilikçi kaliteli projelerin ortaya çıkmasını çok ama çok ehemmiyet veriyorum. 2021'den bu yana en çok ihracat yapan ve kadın istihdamı en çok olan firmalarımızı tebrik ediyorum"

-"Teknolojik bağımsızlığınızı kazanmadan, ne ekonomik ne siyasi anlamda özgürlüğünüzü temin edebilirsiniz. Korona virüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı şekilde ortaya koymuştur"

-"Türkiye olarak bu zorlu süreçte başarılı bir imtihan verdik. Ekonomik hayatın durmasına müsaade etmedik. Türk firmaları hükümetimizin teşvikleri sayesinde başarı çıtasını yukarı taşıdılar"

-"Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik"

-"Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'ye geldik"

-"Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşımızın üzerine biriken yükü hafifletmek için gerekli adımları attık atmaya devam ediyoruz"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi Türkiye Politika Haberler

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