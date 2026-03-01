Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını vurdu
Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi

O video yeniden gündemde! Çocuğa söylediklerini, kendisi yaşadı
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

Dünya sessizken kral çıplak diyen birileri var: Gangsterce
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi