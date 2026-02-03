Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'ndaki resmi törenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - RİYAD