Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. - DOHA