CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçoğlu'na yakın isim de listede
Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Kar ve soğuk kentin bel kemiğini vurdu: Mahsulün tamamını kaybettik

Kentin bel kemiğine büyük darbe: Mahsulün tamamını kaybettik
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ek Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ek Burhan ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki iş birliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu, çatışmaların sona ermesi sonrası da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu belirtti. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.