Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ek Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasındaki iş birliğinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu, çatışmaların sona ermesi sonrası da Sudan'ın yeniden inşası ve normalleşmesi için Türkiye'nin desteğini ortaya koyacağını, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının Türkiye için önemli olduğunu belirtti. - ANKARA