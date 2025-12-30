İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de
İsrail'in Somali'den tek taraflı ayrılma kararı alan Somaliland'i devlet olarak tanıma kararı sonrası ülkede tepkiler devam ederken; Somali Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
İsrail'in Somaliland'i ülke olarak tanıyan ilk devlet olmasının ardından Somali'de protestolar düzenlenirken; Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkiidaşı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. İki liderin, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
HAKAN FİDAN İLE DE GÖRÜŞTÜLER
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Somali Dışişleri Bakanı Ali ile İstanbul'da görüştü.
İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.
Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.
Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.
SOMALİ'DE PROTESTOLAR
İsrail'in Somaliland'i tanımasının ardından ise Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce kişi gösteriler düzenlemişti. İsrail'in kararını kınayan sloganlar atan göstericiler, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparken; göstericiler, "Somali bölünemez" ve "Somaliland Somali'dir" sloganları atmıştı.