Erdoğan Edirne'de Vatandaşlarla Kafede Çay İçti

VATANDAŞLARLA KAFEDE ÇAY İÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyonun ardından yeniden ibadete açılışı, yapımı tamamlanan diğer tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreninin ardından Edirne Valiliği'ne geçti. Burada Edirne Valisi Yunus Sezer'den birifing alan Erdoğan, daha sonra kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kafede vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içti. Erdoğan, yaklaşık 20 dakika kaldığı kafeden vatandaşları selamlayarak, İstanbul'a gitmek üzere ayrıldı.

Olgay GÜLER – Umut IŞIK – Mehmetcan ARSLAN / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı