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Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

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AK Parti'de bütün gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongreye çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni parti yönetiminin oluşumuna bu hafta yoğun mesai harcayacak. Hem Kabine'de hem MKYK'da değişecek ve yeni gelecek isimler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Âlâ görevlendirilirken yeni yönetimde demografik yapı gözetilecek, kadınlar ve gençlere ağırlık verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim sinyali sonrası Ak Parti'de bütün gözler 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongreye çevrilirken, kongrede belirlenecek yeni parti yönetimine girecek isimler konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ görevlendirildi. Yılmaz ve Âlâ'nın MKYK listesi konusunda taslak çalışma yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na sundukları belirtildi. Erdoğan'ın bazı kurmaylarından da MKYK listesi konusunda isim önerisi aldığı ifade ediliyor.

MKYK'NIN YÜZDE 60'I DEĞİŞECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre75 kişiden oluşacak yeni MKYK için demografik yapı, il ve bölge dengesi, kadın ve genç oranı gibi kriterler ön planda tutulacak. Ayrıca bazı bakan yardımcılarının ve TBMM'deki bazı komisyon başkanlarının MKYK'ya taşınabileceği ifade ediliyor. AK Parti kaynakları, MKYK listesi hazırlanırken partinin 'hafızası' olarak görülen bazı isimlerin yerlerini koruyacağı, bunun yanı sıra özellikle genç ve kadın sayısının artabileceğine dikkat çekiyor. Yine eski büyükşehir belediye başkanlarından bazılarının da MKYK'da yer alabileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin Ekim 2023'te yapılan olağanüstü kongresinde, 75 kişilik MKYK'nın 49'u değiştirilmişti. AK Parti kulislerinde bu kez de mevcut MKYK üyelerinin en az yüzde 60'ının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor.

"SİZİNLE BAŞKA KULVARLARDA ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan'ın bazı genel başkan yardımcılarına "Sizinle başka kulvarlarda çalışacağız" diyerek, yeni yönetimde yer almayacaklarını söylediği ifade ediliyor. Bu çerçevede 18 kişilik MYK üyelerinden önemli oranda değişiklik beklenirken, bazı isimlerin ise görev alanlarının değiştirileceği kaydediliyor.

"MECLİS'TEN KABİNEYE İSİM ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan, AK Parti kulislerinde kabinede yapılacak değişikliğin kongre sonrasına kalması ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Kabine değişimi konusunda Cumhurbaşkanı'nın şu ana kadar kurmaylarıyla herhangi bir değerlendirme yapmadığı ancak, bir toplantı sırasında "Meclis'ten kabineye isim almayı düşünmüyorum" dediği öğrenildi. AK Parti kaynakları "Bu durumda mevcut milletvekilleri arasından bakan atanması ihtimali yok denecek kadar zayıf" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Şahıslar değil komple zihniyet değişimi ihtiyaç vardır

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu ülkeye sayısız zararlarınız oldu. Zihniyeti değiştiremeyeceğinize göre, vatanınızı zerre kadar seviyorsanız hiç olmazsa kenara çekilin, ülke bir nefes alsın artık!

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

23 yıldır kabine değişiyor, ekonomide bir değişiklik oluyor mu, onun için kabine değişse ne olur değişmese ne olur,

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

helvani yesek keşke ziyaaaa

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Haber Yorumlarıyavuz:

Şunu anlamıyorum kabine değişince ne değişiyor. Yıllarca bu kabine hep değişiyor ama bizde birşey değişmiyor. Eğer kabine değişince birseylerin değişeceğine inanan var mu.

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

20 yıldır neredeyse hep aynı vekil ve bakan yasa çıkmasılazım 1 dönemden fazla seçilememesi lazım

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