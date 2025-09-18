Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen merasimde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Erdoğan, "Tüm kalbimle, tüm hücrelerimle vatanı, milleti, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi, sizin yiğit evlatlarınızı ve yakınlarınızı rahmetle yad ediyorum. Cenabıallah asil ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah ali eylesin." ifadelerini kullandı.

Yarın, Gaziler Günü'nü idrak edeceklerini anımsatan Erdoğan, tüm gazilerin gününü tebrik etti.

Mukaddes değerler uğruna kanlarını akıtan, böylece gazilikle müşerref olan kahramanlara Allah'tan uzun ve hayırlı ömürler niyaz eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet diledi.

"Bu vatan ve bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir"

Müslümanlar olarak Yüce Allah'ın şu ilahi müjdesine ve ikazına yürekten inandıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'imiz, hayat rehberimiz olan Kur'an'da şüheda için, 'Onlara ölüler demeyin, onlar diridirler ama siz bunun şuurunda değilsiniz.' buyuruyor. Evet, biz tam manasıyla idrakinde olamasak dahi şehitlerimiz diridir ve Rabb'imiz katında inşallah rızıklandırılmaktadır. Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor, inşallah kıyamete kadar üzerimizden hiç eksik olmayacak. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şehadet şerbeti içerek mertebelerin en yükseğine erişmiş kahramanlara ne yaparsak yapalım şükran borcumuzu layıkıyla ödeyemeyiz. Aynı şekilde gazilik payesini kuşanarak bu aziz milletin katında en büyük rütbelerden birine nail olmuş gazilerimize de minnettarlığımızı hakkıyla ifa ve ifade edemeyiz çünkü bu vatan ve bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir."

Şehitlerin anne, babaları, kardeşleri, eş ve çocuklarının da devlet ve millet olarak sahip çıkılması gereken birer emanet olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tıpkı ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve bağımsızlığımız gibi sizler de aziz şehitlerimizin emanetleri olarak bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Bizler şehidini kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiş, gazilerini baş tacı etmiş, şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz, böyle bir hükümetiz. Tüm imkanlarımızla, şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler Günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir."

"Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekilecek kura ile 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ateşin düştüğü yeri yaktığını, çoğu zaman kelimelerin bu yangını söndürmekte yetersiz kaldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Evladını, kardeşini, hayat arkadaşını, anne, babasını toprağa vermiş mahzun ve mahcup bir gönlün içinde kopan fırtınaları dindirecek duadan başka hiçbir söz ve eylem yoktur ama buna rağmen bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan minnet, vefa, şükran borcumuzu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Birazdan çekilecek kuralarla görev yerleri belli olacak her bir kardeşime şimdiden kamu hizmetlerinde hayırlı ve başarılı vazifeler diliyorum. Bugünkü atamayla birlikte, az önce Aile Bakanımız da ifade etti, 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz. Şunu siz kardeşlerimle birlikte tüm şehit yakını ve gazilerimizin bilmesini özellikle istirham ediyorum.

Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Bu konudaki kararlılık ve hassasiyetimizden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek. Derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz, sıkıntınızı sıkıntımız olarak görmeyi ve bunların çözümü için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek.

Her daim sizin yanınızda olmaya, sizlere kol, kanat germeye inşallah devam edeceğiz."

(Sürecek)