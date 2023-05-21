Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Seçimlerde gençlerimizden en büyük desteği aldık'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği hamdolsun biz aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda Adıyaman Gençlik Buluşması'na katıldı. Erdoğan, gençlerden aldıkları enerji ile deprem bölgesini yeniden gezdiklerini belirterek, "Ülkemizin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden beri hep buralarda olduk. Buraları, birileri gibi deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama- kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mal olmaması için çalışıyoruz. Bakanlarımızla, kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Bilhassa gençlerimizin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergiledikleri özverili çalışmaların yakın şahidiyiz" diye konuştu.

'HER MÜCADELEYİ GENÇLERLE VERDİK'

Bahçeli ile Erbakan da birer konuşma yaptı. Bahçeli, Türkiye'nin önemli bir döneminde gençlerle beraber olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Erbakan da buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, özellikle de gençlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık yaşadığını ifade etti.

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