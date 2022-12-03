Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bizi izle" dediği törene katılan kişi sayısını paylaştı: Bu bir rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninde daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bizi izle" dediği konuşmasına başladı. Erdoğan, "Emniyetten şimdi rakamları aldım. Burada 110 bin kişi bulunuyor. Bu bir rekor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni için sabah saatlerinde kente hareket etti. Saat 14.00 gibi kürsüye çıkan Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Cumhurbaşkanı konuşmasına, Şanlıurfa doğumlu olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkısının dizelerini okuyarak başladı.

"BURADA ŞU AN 110 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

Daha önce Şanlıurfa'da yapacağı konuşmayı işaret edip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Bizi izle" demişti. Cumhurbaşkanı konuşmasında da buna değinip "Emniyetten şimdi rakamları aldım. Burada 110 bin kişi bulunuyor. Bu bir rekor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili Şanlıurfalılar, yaklaşık 3 buçuk yıllık aranın ardından sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa'da bizi özlemiş. Ne diyor İbrahim Tatlıses, Seni gördüğüm zaman dilim ne den tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, haydi gülüm sen söyle aşkımı sevgiliye... Biz bugün derdimizi size söylemeye geldik.

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil."

Ayrıntılar geliyor...