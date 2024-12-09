Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

Suriye'de Beşar Esad devri sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Esad'ı koltuğundan etti. Kritik kentleri sırasıyla alan muhalif gruplar, son olarak başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini ilan etti.

Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamalar akıllara bir soruyu da beraberinde getirdi. 27 Kasım'da başlayan muhaliflerin operasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin istikrarı" vurgusu yapmış, temkinli bir dil kullanmıştı. Son olarak cuma namazı çıkışında Erdoğan'ın "İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin" sözleri akıllara "Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı ve Fetih Suresi'nden bir ayetin yazılı olduğu yüzük de dikkatlerden kaçmadı. MHP'ye yakın isim ve hesaplardan yapılan manidar paylaşımlar da "Şam'ın düşeceği biliniyordu" yorumları yapılmasına neden oldu.

BEŞAR ESAD, RUSYA'YA KAÇTI

Başkent Şam'ı kaybetmesinin ardından Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Rusya, ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaşan Esad'a sığınma hakkı da teklif etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da (SMO) Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi. Esad'ın çekilirken teröristlere bıraktığı Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.