Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad dönemi kapandı. 12 gündür sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temkinli konuşmaları ve en son cuma namazı çıkışındaki söylemleri "Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?" sorularını da beraberinde getirdi.

Suriye'de Beşar Esad devri sona erdi. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Esad'ı koltuğundan etti. Kritik kentleri sırasıyla alan muhalif gruplar, son olarak başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini ilan etti.

Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yaptığı açıklamalar akıllara bir soruyu da beraberinde getirdi. 27 Kasım'da başlayan muhaliflerin operasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'nin istikrarı" vurgusu yapmış, temkinli bir dil kullanmıştı. Son olarak cuma namazı çıkışında Erdoğan'ın "İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin" sözleri akıllara "Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?" sorusunu getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı ve Fetih Suresi'nden bir ayetin yazılı olduğu yüzük de dikkatlerden kaçmadı. MHP'ye yakın isim ve hesaplardan yapılan manidar paylaşımlar da "Şam'ın düşeceği biliniyordu" yorumları yapılmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?

BEŞAR ESAD, RUSYA'YA KAÇTI

Başkent Şam'ı kaybetmesinin ardından Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Rusya, ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaşan Esad'a sığınma hakkı da teklif etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da (SMO) Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi. Esad'ın çekilirken teröristlere bıraktığı Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
img

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.