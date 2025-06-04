Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.
Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
ERDOĞAN, SAADET PARTİSİ LİDERİ ARIKAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
İÇERİĞİ BİLİNMİYOR
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.
AKSAKAL VE YAPICIOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.
Kaynak: Haberler.com / Politika