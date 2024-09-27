Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferinin 486'nci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.