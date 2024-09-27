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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'ni Kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'nci yıl dönümünü kutlayarak, Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman şehit ve gazileri anarak, Mavi Vatan'da görev yapan denizcilere selamlarını iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferinin 486'nci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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