- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.