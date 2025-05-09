Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAPA 14. LEO'YA TEBRİK MEKTUBU

Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

GAZZE TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.