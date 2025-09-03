Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"1500'ÜNCÜ SENE-İ DEVRİYESİNİ İDRAK EDİYORUZ"

Programdaki konuşmasında Hz. Muhammed'in doğumunun insanlık için önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine, "Sevgili kardeşlerim, bugün gönüllerimizin sultanının dünyayı şereflendirişinin 1500'üncü sene-i devriyesini idrâk ediyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Fahrî Kainât Efendimizi bugün bir kez daha kemâl-i hürmetle, mahcûp ve müeddep bir hasretle yâd ediyorum." şeklinde devam etti.

"ÖRNEK YAŞANTISIYLA YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI"

Hz Muhammed'in aile hayatı için de en iyi örnekliği teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile Yılı" kapsamında aileye verdikleri önemi hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadığı dönemde kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü hatırlattığı Hz Muhammed'in, zamanı aşan tavsiyeleri ve örnek yaşantısıyla yeni bir çağı başlattığını bildirdi. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin günümüzde arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunu çözme konusunda Hz Muhammed'in aile hayatının daha fazla öğrenilmesi için çağrıda bulundu.

"NETANYAHU DENİLEN GADDARA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki göstererek, "Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız." dedi.

"ÜMİTSİZ DEĞİLİZ, OLMAYACAĞIZ, KARAMSAR DEĞİLİZ, OLMAYACAĞIZ"

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."