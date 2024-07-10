Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 75. Yıl Anma Resepsiyonu'na katıldı (2)

'ERDOĞAN, MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE GÖRÜŞTÜ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Waşington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.