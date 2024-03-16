Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti

31 Mart yerel seçimleri için mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Erzurum oldu. Meydandaki 40 bin kişiye hitap eden Erdoğan, alandaki genç kızlardan birinin ağlamasına kayıtsız kalamadı. Duruma müdahale eden Erdoğan, genç kızı, "Ne olur ağlama ya, ağlama. Sen ağlıyorsun bizi de ağlatacaksın" diyerek teselli etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Hadi gel Erzurum'a gel... Maşallah bu ne güzellik böyle. Sevgili Erzurumlular, dadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Erzurum yine bugün başka güzel. Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

"DADAŞ FARKINI GÖSTERDİ, MESAJINI VERDİ"

Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı illerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş farkını, vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde gözünü vatanımızın birliğine gözünü dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut. Şartlar ne olursa olsun, milletine hizmet eden Erzurumlu'nun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır.

"MEYDANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız? Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri, manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle gösterdik. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

"ERZURUM'U DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ"

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşümde gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz.13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla modernize ettiğimiz Erzurum Havalimanı'nın yolcu sayısı 105 binden 1 milyonun üzerine çıkardık.

"İSTANBUL'DA ERZURUMLU ÇOK"

Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız. Sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Türkiye sıkıntılı dönemlerden geçerek bu günlere geldi. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz iyi biliyor. Dadaş, Erzurumlu çok daha iyi biliyor. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini aklı selim olan herkes görebiliyor. İstanbul'da Erzurumlu çok. İstanbul'daki Erzurumluları arayacaksınız değil mi? Bir yanlışlık olmasın diye uyaracaksınız değil mi? Ankara'daki ve İzmir'deki kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Belediye başkanlarımızı ben size emanet ediyorum."