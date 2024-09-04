Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Resmi Törenle Karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inen Sisi ile Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Erdoğan ve Sisi, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada düzenlenen resmi karşılama töreninde askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını seslendirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Fotoğraf çekimi sonrası resmi karşılama töreni sona ererken Erdoğan ve Sisi, baş başa görüşmeye başladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Sisi'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.