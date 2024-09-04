Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Resmi Törenle Karşıladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'nda resmi bir törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inen Sisi ile Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'nda bir araya geldi.

Erdoğan ve Sisi, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada düzenlenen resmi karşılama töreninde askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını seslendirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Fotoğraf çekimi sonrası resmi karşılama töreni sona ererken Erdoğan ve Sisi, baş başa görüşmeye başladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Sisi'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Diplomasi Politika

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?
Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı

Al birini vur ötekine! Erdal Beşikçioğlu, skandal atamaları önceki başkanın yaptıklarıyla örtmeye çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir? Amasya'da deprem! Amasya'da deprem mi oldu? Amasya'da saat kaçta, nerede deprem oldu? FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta?
title