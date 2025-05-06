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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edeceğini duyurdu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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