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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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DEM Parti, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te siyasi partiler arasında ilk olarak MHP'yi ziyaret etmişti. Meclis'teki kritik temasların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.30'da görüşme gerçekleştirecek.

Dem Parti'den oluşan heyet, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde önceliği çağrıyı yapan Mhp'ye vermişti.

İKİ LİDER ARASINDA YILIN İLK GÖRÜŞMESİ

Kritik temasların ardından bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bu yıl ilk olacak görüşme saat 16.30'da başlayacak.

Bugünkü görüşmenin gündeminde Bahçeli'nin ekim ayı başında grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gündeme gelen "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hükümet devlet nezdinde atılacak adımların olması bekleniyor.

SURİYE KONUSU DA MASADA

Dem Parti heyeti ile İmralı sonrası yapılan görüşmelerin ardından elde edilen yansımaların değerlendirilmesinin de masada yer alması beklenirken, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de gündemde olacak. Erdoğan, geçtğimiz Kabine toplantısı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılarını işaret ederek 'kadife eldivenin içerisinde demir yumruk' uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri operasyonların da seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.

ADRES HENÜZ NETLEŞMEDİ

Erdoğan ve Bahçeli, en son 14 Kasım 2024'te bir araya gelmişti. Erdoğan ve Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmesinin adresinin ise henüz netleşmediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Belini kırdık, tepelerine bindik, kökünü kazıdık, yanlış anlaşılmasın Terörün değil. Emekliden bahsediyorlar.

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Haber YorumlarıSELCUK KIRAZLI:

Devlet Bahçeli yeni talimatları alacak galiba.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP millî güvenlik sorunudur sn cumhurbaşkanım.sn Bahçeli dikkatli olunuz

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin trolleri savaş.vefa.Jy.birazdan koşarak gelirler

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Haber YorumlarıSezgin Duman:

Surıye harekat için

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Erdogan: Yeni bir planim var ortak Bahceli: Bi kulagimin arkasi kaldi Recep ver artik su kaseti..

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Oyunun özeti. İyi okuyun . Şu anda anayasaya göre RTE tekrar seçime giremiyor. Ancak Anayasa değişikliği yapılırsa girebilir. Şuanda AKP ve MHP oyları değişiklik için yetmiyor. Destek oy gerekli AKP ye DEM parti oyları gerekli. DEM de TBMM'de oy vermek için APO diyor. MHP DEM'i ikna için uğraşıyor. Olay bu. Gerisi göz boyama , aldatmaca. Uyanın .

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

AKP ve MHP çabaları ile Bebek ve asker katili APO serbestçe dolaşacak.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu iki abd usagini toprak kabul etmicek.

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