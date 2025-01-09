Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Dem Parti'den oluşan heyet, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, İmralı görüşmesinin ardından Meclis'te siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde önceliği çağrıyı yapan Mhp'ye vermişti.

İKİ LİDER ARASINDA YILIN İLK GÖRÜŞMESİ

Kritik temasların ardından bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bu yıl ilk olacak görüşme saat 16.30'da başlayacak.

Bugünkü görüşmenin gündeminde Bahçeli'nin ekim ayı başında grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gündeme gelen "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hükümet devlet nezdinde atılacak adımların olması bekleniyor.

SURİYE KONUSU DA MASADA

Dem Parti heyeti ile İmralı sonrası yapılan görüşmelerin ardından elde edilen yansımaların değerlendirilmesinin de masada yer alması beklenirken, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de gündemde olacak. Erdoğan, geçtğimiz Kabine toplantısı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılarını işaret ederek 'kadife eldivenin içerisinde demir yumruk' uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri operasyonların da seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.

ADRES HENÜZ NETLEŞMEDİ

Erdoğan ve Bahçeli, en son 14 Kasım 2024'te bir araya gelmişti. Erdoğan ve Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmesinin adresinin ise henüz netleşmediği bildirildi.