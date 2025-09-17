Haberler

Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64'üncü yılında andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64'üncü yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.