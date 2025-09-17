Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64'üncü yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika