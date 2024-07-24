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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek düzenlemesinin komisyondaki görüşmeleri sırasında Meclis koridorlarında yaşanan protestolara sert çıktı. Erdoğan "Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır. 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz" dedi.

Sokak hayvanları düzenlemesinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri büyük tartışmalara sahne olurken, Meclis koridorlarındaki protesto gösterileri de tepkilere neden olmuştu.

Kalabalık bir grubun TBMM koridorlarındaki vekilleri hedef alan ve "Katil" sloganları attığı protesto gösterisine ilişkin görüntüler iktidar kanadından yoğun eleştiri almıştı.

"KİMSE BİZE MERHAMET DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

AK Parti'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüntülere kayıtsız kalmadı. Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesi için "Halkımız sokakların güvenli hale gelmesini istiyor. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan protestolara da sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

"3-5 MARJİNAL KARAKTERİN ÇIĞIRTKANLIĞINA EYVALLAH EDEMEYİZ"

Erdoğan, "Birileri muhalefet vekillerin desteğiyle geliyor, daha doğrusu Meclis'e taşınıyor, Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan sıkılmadan Meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili sadece kendisini seçenlerin değil tüm Türkiye'nin vekilidir. 'Katil' diye bağıran da ona o cesareti veren de tüm millete karşı saygısızlık-edepsizlik yapmıştır. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (31)

Ahmed Yazanoğlu:

SOKAK KÖPEGİNİ KORUMAYA ÇALIŞANLAR ALIP EVİNDE BESLEYİP KORUSULAR. CUMHURBAKANIM DOĞRU SÖYLÜYOR İLK ÖNCEİ İNSAN CANI ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYEDE BİNLERCE İNSAN SOKAK KÖPEKLERİNİ KURBANI OLUYOR HERGÜN GELMİŞ BİR DE KUDUZ SOKAK KÖPEKLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR DEVLETİMİZ CUMHURBAKANIMIZ VE TÜRKİYE BÜYÜKMİLET MECLİSİ NE GEREKİYORSA O KANUNU ÇIKARDI VE ARTIK SOKAKLAR KÖPEKSİZ OLACANK İNSANLAR RAHAT EDECEK

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Kerim AYDOĞAN:

Beslemeye senden başlayalım

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Vatandaşın biri:

Protesto yasal bir haktır. Şımarıklık değil! Kanuna aykırı bir durum varsa emniyet güçleri gereğini yapar zaten.

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Savas Ozturk:

Amaç tepkiyi azaltmak koltuğu sallantıda tepkiler cogalırsa gideceğinin farkında

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Yasin ATEŞ:

protestonun yeri meclis koridoru mu?

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HACI MEHMET ÖZLEN:

Yasin ateş. Senin birinden istediğin birşey olunca, mesela alacağın olsa, alacaklının duymayacağım yerdemi istersin. Bir talebin varsa duyuracaksın. Protestonun yeri olmaz. İstediğini almak için alacağın olan kişiyi rahatsız edeceksin ki borcunu versin.

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Gelir Geçer Her şey:

Ululemre itaat farzdır. Biz her koşulda ona itaat ederiz. Onun sözü ilahi emirdir

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Çağatay Çetin:

yok daha neler.))

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VEFA:

Millet uçmuş yaa!.. Vay anam vay, vay ki ne vay!...

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Savas Ozturk:

Taparlar bunlar yakında şaşırmam :)

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