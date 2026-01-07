Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı Tevcih Etti

ERDOĞAN, CUMHURİYET NİŞANI TEVCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'e Türkiye-Malezya kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan, takdim sırasında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim." dedi.

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DAYANIŞMAYI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ'

Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları evvela kadim geçmişimize, sonrada ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor. Bu köklü zeminden güç alarak, ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz. Nitekim bugün münasebetlerimizde yeni bir eşiği daha geride bıraktık. Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını tertipledik. Önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip, çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanı'nı zat-ı alilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.

Malezya Başbakanı İbrahim, kendisine tevcih edilen Cumhuriyet Nişanı'nın büyük bir onur olduğunu kaydetti.