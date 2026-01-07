Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i törenle karşıladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i törenle karşıladı.

Konuk Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Enver İbrahim'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirlerine takdim eden Erdoğan ve Enver İbrahim, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve İbrahim, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılacak ve daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
