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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Orta Doğu'da önemli bir aktör olan Canbolat, Pazar günü Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

AHMED ŞARA İLE ŞAM'DA BİR ARAYA GELDİ

Orta Doğu'da önemli bir aktör olan Dürzi lider Velid Canbolat, geçen Pazar günü yıllar sonra Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile başkent Şam'da bir araya gelmişti.

"REJİM SURİYE BİRLİĞİNİ BOZMAK İÇİN ÇALIŞTI"

Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Şara "Rejim, Suriye birliğini bozmak için çalıştı" diye konuştu. Medyadaki görüntülerde çocukların, annelerin ve kardeşlerin yıllarca ayrı kaldığını söyleyen Şara, "Yaptığımız operasyon akıcı bir operasyondu" dedi. Şara, "Bakın büyük şehirde kimse yerinden edilmedi. Bir parça yıkılmadı" diyerek, Beşar Esad yönetiminin, "varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti

ŞARA'YI TEBRİK ETMİŞTİ

Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Ahmed Şara'yı Beşar Esad yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

1977'DEN BERİ PARTİNİN VE DÜRZİ CEMAATİNİN BAŞINDA

Velid Canbolat'ın babası, İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, Lübnan'da iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü. Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, 46 yıldır bu görevini sürdürüyordu.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzi cemaatinin de en önemli lideri konumunda. Canbolat'ın babası Kemal Canbolat, 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

bu mu lider ?

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Haber YorumlarıKral Çplak:

Babası ölmüş geçmiş Parti'nin ve cemaatin başına . Bal tutan tuttuğu balı bırakmıyor.

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Haber YorumlarıHazım Ataman:

Dürzü mü bu adam

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Haber YorumlarıMh Sn:

İnönüye benziyi sosyalist bne ;(

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Videoda aynı fotoğrafları 500 defa göstermişsiniz,az olmuş! 500 daha koyun ustüne..

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Yalnız bu dayı ölmüş

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Haber YorumlarıBirol Yilmaz:

vay dürzü vay isime bak hizaya gel

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Haber YorumlarıSeko:

Adı üstünde dürzü işte...

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Haber YorumlarıSeko:

Ölmüş oğlum bu bundan gelecek hayır allahtan gelsin....ha bide dürzüleri başımıza bela etmeyin

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