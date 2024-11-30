Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten "Çocuk" diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende konuşmasının ardından deprem bölgesindeki şehirlere bağlanarak anahtar teslimi yaptı. Yapılan bir bağlantıda yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Erdoğan, TOKİ dairesinin teslim edildiği vatandaşa kaç çocuklarının olduğunu sordu. Bir depremzeden "iki" yanıtını alan Erdoğan, çocuk sayısını üçe tamamlamalarını istedi.

"DEVAM EDECEK DEĞİL Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğunuz var" diye sorduğu depremzede, "Biri 1, diğeri 2 yaşında, 2 çocuğum var?" dedi. Bu yanıtın üzerine Erdoğan, "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi. Depremzede ise "İnşallah" yanıtını verdi.