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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten "Çocuk" diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen TOKİ evlerinin teslim töreninde depremzede kadına kaç çocuğu olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki" cevabını alınca "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 155 bin Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende konuşmasının ardından deprem bölgesindeki şehirlere bağlanarak anahtar teslimi yaptı. Yapılan bir bağlantıda yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Erdoğan, TOKİ dairesinin teslim edildiği vatandaşa kaç çocuklarının olduğunu sordu. Bir depremzeden "iki" yanıtını alan Erdoğan, çocuk sayısını üçe tamamlamalarını istedi.

"DEVAM EDECEK DEĞİL Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğunuz var" diye sorduğu depremzede, "Biri 1, diğeri 2 yaşında, 2 çocuğum var?" dedi. Bu yanıtın üzerine Erdoğan, "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi. Depremzede ise "İnşallah" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Tayyip Bey bende 8 çocuk sahibi olmak isterdin. Fakat siz Ülkeyi yönettiğiniz için 2 çocuk makul. Siz ne zaman siyaseti bırakıp, dinlenmeye çekilirseniz ben de 8 çocuk sahibi olmaya çalışacağım. :)

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıAhmet Araç:

Millet kendine zor bakıyor, iki tane çocuk şu zamanda lüks, 155 bin konutuda tamamlayabildilerse helal olsun ama oda fasa fisoysa boş

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu ülkede hiç doğurmamak mantıklı yazık çocuğa böyle bi ülkede hayata küsmesin

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